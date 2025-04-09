Кариес и пародонтит: стоматолог рассказал о влиянии интервального голодания на здоровье зубов

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 32 0

Стоматолог Глухов: интервальное голодание может привести к кариесу

Кариес и пародонтит: стоматолог рассказал о влиянии интервального голодания на здоровье зубов

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Популярная диета может быть опасна.

Интервальное голодание может привести к заболеваниям зубов и десен. Об этом в беседе с журналистами aif.ru сообщил хирург-имплантолог Вячеслав Глухов.

По словам эксперта, если человек долго ничего не ест, у него снижается выработка слюны.

«Недостаток слюны создает благоприятную среду для размножения бактерий, вызывающих кариес и заболевания десен. Кроме того, во время периодов приема пищи люди потребляют продукты, богатые кислотами, усугубляя тем самым риск повреждения эмали. Регулярное потребление кислых или сладких продуктов без достаточной защиты слюны способствует деминерализации зубов», — уточняет стоматолог.

Специалист подчеркивает, что минимизировать негативные последствия интервального голодания можно. Для этого, важно пить достаточное количество воды, а также чистить зубы фторосодержащими пастами.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасны средства для отбеливания зубов. Особенно опасны ополаскиватели, содержащие антисептики. Они нарушают микрофлору полости рта, создавая благоприятные условия для развития крайне смертельно опасных фузобактерий.

-2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
85.46
-0.73 93.78
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:24
Кеннеди-младший призвал американцев прививаться
15:07
Захарова заявила о торговле органами в ВСУ
15:04
Есть тенденция: Набиуллина рассказала о стоимости ОСАГО для россиян
14:50
Посвященные 80-летию Победы памятные монеты выпустили в России
14:33
Украина атаковала беспилотниками две газовые станции России
14:16
Сотрудники ФСБ задержали экс-чиновника Росморречфлота

Сейчас читают

КТК восстанавливает экспорт нефти из Казахстана через Россию
«Детский суд»: чем закончилась борьба Прилучного и Муцениеце за алименты
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп