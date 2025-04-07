Вплоть до онкологии: чем опасны средства для отбеливания зубов

Гигиенический уход за зубами и деснами играет ключевую роль в поддержании здоровья полости рта и предотвращении различных заболеваний. Регулярная чистка зубов помогает удалять налет и бактерии, которые могут привести к кариесу, гингивиту и другим заболеваниям десен.

Может ли ополаскиватель для рта вызвать рак? Чем опасны средства для самостоятельного отбеливания зубной эмали? Насколько они эффективны? И почему избыток фтора в организме страшнее его дефицита, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Вредит ли отбеливание зубов здоровью

Диана Владычкина перепробовала все доступные средства. Но погоня за призрачным идеалом — белоснежной улыбкой — привела ее к другому результату.

«Я начала отбеливать зубы примерно около пяти лет назад с интервалом раз в месяц или раз в два месяца», — поделилась девушка.

Зубы стали болеть.

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«Я пью горячий чай, например, и у меня сводит зубы, потому что горячая температура. Или ем холодное мороженое. У меня тоже сводит зубы, всю челюсть. Потому что очень холодная температура», — объяснила Владычкина.

Диана решила обратиться к стоматологу.

«Небольшие микротрещины, небольшое отложение зубного камня-налета и небольшие меловидные пятна. О чем они говорят? Либо это начальный кариес, либо это воздействие кислот, которые могут содержаться в отбеливающих ингредиентах», — сказал стоматолог Дмитрий Сидоров.

Эксперты Роскачества провели лабораторные исследования отбеливающих зубных паст 20-ти популярных торговых марок. Ни токсичных веществ, ни патогенных бактерий в них обнаружено не было. Но почти треть из них не соответствовала ГОСТу, а степень отбеливания была гораздо ниже заявленной.

Почему отбеливающие средства могут вызывать рак

В отбеливающих пастах встречаются: краситель Е171, диоксид титана и фтор. Наночастицы диоксида титана накапливаются в печени и селезенке и могут спровоцировать развитие рака.

Превышение уровня фтора в организме может привести к нарушениям работы головного мозга, заболеваниям почек, ослаблению эндокринной системы.

Но особенно опасны ополаскиватели, содержащие антисептики. Они нарушают микрофлору полости рта, создавая благоприятные условия для развития фузобактерий, что, в свою очередь, может привести даже к раку.

«Это злокачественные опухоли, которые развиваются в толстом кишечнике. По данным исследований, у пациентов, у которых обнаруживаются колоректальные опухоли, действительно концентрация этих бактерий в кишечнике повышена. Стимулируют перерождение аденом и гиперпластических полипов в злокачественные опухоли», — прокомментировала онколог Марина Кочуева.

Как правильно выбрать средство по уходу за полостью рта

Но если сделать зубы белее все-таки хочется, то какое средство выбрать? Пасту? Гель? Или, может быть, специальные полоски? Провели эксперимент.

«Яйцо мы оставляем на 2-3 минуты. Пусть оно стоит. И то же самое мы сделаем с моделью зубов. Мы нанесли на 15 минут на наши модели много разных средств», — продемонстрировала стоматолог-ортодонт Татьяна Пикилиди.

Время вышло. Смыли. Увы, супер-эффекта не получилось.

Что будет, если долго чистить зубы одноразовой зубной щеткой

«Зубная паста не дала никакого эффекта, но, повторюсь, это только первое, единственное использование ее. То есть эффект может быть достигнут, только если мы постоянно пользуемся ей. Зубные полоски для отбеливания не привели к очень явному визуальному эффекту отбеливания. Еле заметны, и то возникают сомнения. Что касается гелесодержащих средств для отбеливания, то эффект есть», — пояснила специалист.

Отправились на фабрику и узнали, как производят зубную пасту.

«Наши продукты содержат от 24-х и больше компонентов, до 40 в некоторых. Это увлажнители, абразивы, загустители, ароматические вещества и, конечно, активы, от которых зависит именно функционал наших продуктов», — отметил генеральный директор фабрики по производству стоматологических средств гигиены Александр Рогозин.

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Самое сложное, говорят производители — добиться того, чтобы все компоненты эффективно работали и дополняли друг друга.

«Заранее подготовленные компоненты загружаются в реактор путем вакуума и перепрессиваются при определенных параметрах. Осуществляет загрузку компонентов аппаратчик. Все варки производятся в автоматическом режиме, также как и промывка оборудования», — объяснила заместитель главного технолога фабрики по производству стоматологических средств гигиены Юлия Никольская.

Дальше пасту фасуют по тубам, и продукт готов к отправке на полки магазинов.

Профессиональное отбеливание безопаснее. Результат виден сразу. Но оно и денег стоит. Если траты не планируются, а блистать белоснежной улыбкой хочется, стоит набраться терпения и выбирать пасту, придерживаясь рекомендаций специалистов.

Следует помнить, что некачественная зубная паста в лучшем случае не даст никакого эффекта, а в худшем — испортит зубы.

В маркировке пасты обращать внимание на индекс РДА. Это абразивность пасты. Для детей до 7 лет он не должен превышать 40. Подросткам — не более 70. Тем, у кого чувствительная эмаль, тоже лучше пользоваться пастой с низкой степенью абразивности.

И, конечно, при выборе средств изучать отзывы и пользоваться рекомендациями стоматологов.