Микробов, как на унитазе: какие инфекции «расцветают» на экране смартфона

С приходом современных технологий появляется все больше мест, где человек косвенно может соприкоснуться еще с тысячью других людей. Такой обмен бактериями часто сказывается самыми тяжелыми заболеваниями.

Чем грозит всего один телефонный звонок? Что можно случайно прихватить вместе с деньгами из банкомата? И стоит ли пользоваться сушилкой для рук в общественных местах?

На эти и другие вопросы ответила программа Пятого канала «Страна советов».

Где больше бактерий — на телефоне или ободке унитаза

Смартфон рассмотрели под микроскопом и обнаружили просто кишащую бактериями поверхность.

Гаджеты давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Смартфоны, планшеты, наушники или умные часы — везде берутся с собой: на прогулку, в офис, в магазин и даже в уборную. Только вот мало кто задумывается о важности дезинфекции этих приборов. Был взят соскоб с телефона, который давно не чистили, и пробы отправили на исследования.

«В результате этих исследований было установлено, что на экране смартфона находится в 10 раз больше бактерий, нежели на ободке унитаза. Получается, что каждый раз, когда мы берем и прикладываем телефон к нашему лицу — мы фактически прикладываем лицо к унитазу», — рассказывает химик, лаборант-исследователь факультета ФМИЕН РУДН Ирина Бородина.

Страшно и неприятно, не правда ли? Вторая самая грязная вещь в доме тоже удивит.

«Пульты и мобильные телефоны — это, пожалуй, самые загрязненные бытовые приборы в наших жилищах, потому что на поверхности встречаются кандиды, плесени, псевдомонады, кишечные палочки», — утверждает старший преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Дмитрий Снегирев.

На экране смартфона бактерии не просто живут, но и активно размножаются. Ведь за счет остатков кожного жира, макияжа, частичек пищи и грязи на гаджете образуется что-то вроде биопленки, которая является идеальной средой обитания болезнетворных микроорганизмов и прочей опасной живности.

«На экранах телефона действительно могут скапливаться патогенные микроорганизмы, если их не дезинфицировать. Золотистый стафилококк может вызывать воспалительные заболевания кожи, такие как импетиго или фолликулит. И стрептококки вызывают ангину, а также пиодермит и даже рожистое воспаление», — говорит дерматолог, косметолог Кристина Согрина.

Гаджеты также могут быть переносчиками многих инфекций. Есть риск заразиться и гельминтами, и вирусными, и бактериальными кишечными инфекциями, то есть всеми болезнями грязных рук.

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«Микроорганизмы могут вызывать различные инфекционные заболевания. Например, те же сальмонеллы провоцируют тяжелейшие заболевания сальмонеллеза и даже могут приводить к летальным исходам», — объясняет специалист Снегирев.

Чем опасны банкоматы и кофейные автоматы

Ежедневно людей атакуют сотни миллиардов микроорганизмов. Они находятся везде: в воздухе, в еде, на предметах обихода. И больше всего страшных бактерий, конечно, в общественных местах.

Одним из наиболее опасных пространств специалисты называют офисы: ручки умывальников, микроволновок, холодильников, кнопки кофейных автоматов и кулеров. А на офисном столе обитает более 10 миллионов бактерий, что в 400 раз больше, чем на сиденье унитаза.

Нужно быть начеку и при посещении магазинов. На конвейерах в супермаркетах обнаружили плесень, грибок и даже стафилококк. Еще выше число бактерий на клавишах банкоматов и ручках продуктовых тележках.

Банкоматы, которые используются довольно часто в жизни, тоже оказались бомбой замедленного действия. Ведь никаких правил по дезинфекции этих денежных хранилищ просто не существует.

«На клавише банкомата были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Их называют еще иногда фекальными бактериями. Велик риск, что среди этих фекальных бактерий, могут находиться и патогенные бактерии», — разъясняет руководитель главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Мария Морина.

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Почему лучше избегать сушилки для рук в туалетах

Самые густонаселенные бактериями места — уборные в торговых центрах. Но опасность таится совсем не там, где ждешь в первую очередь. Еще одно шокирующее исследование провели с обычной сушилкой для рук, и оказалось, что она является настоящим рассадником вредных микроорганизмов.

«При эксплуатации сушилки для рук с потоками воздуха микроорганизмы попадают внутрь сушилки и высвобождаются наружу, на поверхность рук человека, который ее использует. Потоки воздуха из сушилки могут достигать до 600 метров в секунду, и под таким большим потоком концентрации микроорганизмов попадают также в дыхательную систему человека», — поясняет микробиолог, директор экологического центра Иван Калинин.

Не стоит доверять и сушилкам с ультрафиолетом. Изготовители заявляют, что они стерилизуют воздух и убивают 99% вирусов и бактерий, но, как оказалось, скорость прохождения воздуха через сушилку слишком велика для уничтожения вредоносных микроорганизмов. При частом использовании лучи могут нанести непоправимый вред организму.

«Воздействие ультрафиолета на поверхность кожи влечет за собой увеличение риска онкологических заболеваний, то есть рака кожи», — уверяет совладелец компании-поставщика электрических сушилок для рук Алексей Кердяшов.

«Страна советов» провела собственный эксперимент не только с сушилкой для рук, но и с банкоматом в торговом центре. Результаты оказались действительно шокирующими.

«Мы взяли электрическую сушилку для рук и бумажное полотенце. Мытье рук водой с мылом и последующей сушкой в электрической сушилке привело к тому, что у нас произошло возрастание обсемененности кожи рук практически в два раза. Такого не наблюдалось при использовании бумажных полотенец. Мы обнаружили виды стафилококков и бактерий группы кишечной палочки», — делится научный сотрудник института дезинфектологии ФБУН ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора.

Как же защититься от микробов на улице и в общественных местах?

«Я советую в общественном месте всегда носить с собой в сумочке антибактериальное средство. Жидкое, влажное, любое. Главное — обязательно вытирать руки именно им», — делится дерматолог, косметолог Ольга Мороз.

Любую болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Простые правила гигиены помогут избежать проблем со здоровьем: чаще мыть руки, использовать антисептик, особенно посещая места общего пользования.