США намерены вывести из Европы 10 тысяч солдат

Слухи о выводе американских войск вызвали панику в Восточной Европе. Все началось с того, что телеканал NBC сообщил: в Пентагоне обсуждают значительное сокращение военного контингента в европейских странах — на десять тысяч человек.

Усилило тревогу новое заявление США о и передислокации техники и войск с базы на границе с Украиной. Ее совместно используют страны НАТО, в частности для координации поставок на Украину и тренировок ВСУ.

Польские власти сразу начали уверять население, что страна не лишится военной поддержки США. Президент и Минобороны заявили: американский контингент остается в Польше — солдаты просто будут находиться на других базах для «оптимизации военных операций».