США намерены вывести из Европы 10 тысяч солдат

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Принято решение передислоцировать американские войска с польской базы в Ясенке.

Фото, видео: www.globallookpress.com/MACIEJ GOCLON/FOTONEWS via www.i; 5-tv.ru

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Слухи о выводе американских войск вызвали панику в Восточной Европе. Все началось с того, что телеканал NBC сообщил: в Пентагоне обсуждают значительное сокращение военного контингента в европейских странах — на десять тысяч человек.

Усилило тревогу новое заявление США о и передислокации техники и войск с базы на границе с Украиной. Ее совместно используют страны НАТО, в частности для координации поставок на Украину и тренировок ВСУ.

Польские власти сразу начали уверять население, что страна не лишится военной поддержки США. Президент и Минобороны заявили: американский контингент остается в Польше — солдаты просто будут находиться на других базах для «оптимизации военных операций».

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