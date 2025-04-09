«Ничего не ищу»: Лариса Долина о черных и белых полосах в жизни

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 35 0

Лариса Долина рассказала о черных и белых полосах в жизни

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Певица старается оставаться оптимистом.

Певица Лариса Долина не боится жизненных трудностей и верит, что после любой черной полосы обязательно наступит белая. Об этом народная артистка рассказала 5-tv.ru на концерте в честь 75-летия Александра Буйнова в Государственном Кремлевском Дворце.

Она отметила научилась принимать жизненные повороты и уверена, что за каждым трудным моментом следует новый шанс. Плюсы же в каждой ситуации Долина искать не привыкла.

«Я ничего не ищу. Я привыкла к тому, что есть черные полосы и есть белые», — призналась певица.

Эти слова Долина произнесла с характерной для нее искренностью и спокойствием, подтверждая, что несмотря на любые трудности, она всегда остается оптимистом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 13-летняя внучка Ларисы Долиной мечтает стать артисткой. Певица рассказала, что ее внучка заявила о готовности к этому выбору, но сама Лариса не собирается навязывать ей свою профессию.

Долина отметила, что хочет, чтобы внучка сама определила, чем ей заниматься в жизни.

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