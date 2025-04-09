«Несчастные сбитые летчики»: Киркоров пожелал всего хорошего своим хейтерам
Киркоров: сейчас модно наезжать на меня, зависть — удел несчастных
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Певец прощает всех из-за того, что им и так плохо.
В последнее время стало модно «наезжать» на Филиппа Киркорова. Об этом сам артист заявил на концерте в Государственном Кремлевском дворце, посвященном 75-летию Александра Буйнова.
«Зависть — это удел несчастных, несчастливых. Обычно кто-нибудь на меня там наезжает, сейчас модно наезжать на Киркорова. Для того, чтобы их заметили, вспомнили давно забытых, никому не нужных, сбитых артистов-летчиков», — рассказал Киркоров.
Филипп отметил, что часто в этой роли выступают женщины, что ему непонятно.
«Бабы, в основном бабы лезут в пекло. Когда у меня все хорошо, а у меня все хорошо, я и всем желаю всего хорошего. У меня по жизни не бывало плохо. Из всего, все, что нам дается, не за что-то, а для чего-то. Я все принимаю», — добавил он.
Певец также отметил, что, несмотря на критику, он прощает тех, кто его осуждает, ведь «у них все плохо».
«И для того, чтобы себе напомнить, надо прибавить: вот они ноль, вот есть единица в виде Киркорова. Прибавляется единица в виде Киркорова к нулю, и что происходит? Одна десяточка. Вот она вот десяточка на два дня, на три дня», — пояснил Киркоров.
Он также подчеркнул, что в его жизни всегда есть место для веры, а его храм и часовня помогают ему сохранять внутренний баланс и спокойствие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что юморист Евгений Петросян помог Филиппу Киркорову избавиться от зависимости на похоронах отца.
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