«Бросай, сынок»: Петросян помог Киркорову избавиться от зависимости на похоронах отца

Исполнитель отказался от вредной привычки три недели назад.

Народный артист РФ Филипп Киркоров бросил курить по наставлению юмориста Евгения Петросяна. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в Государственном Кремлевском Дворце «А я — артист» в честь 75-летия Александра Буйнова.

По словам исполнителя, разговор с Евгением Вагановичем состоялся в день похорон отца исполнителя — Бедроса Киркорова. Артист отметил, что сразу последовал совету Народный артист РСФСР, поскольку он является другом его семьи, а также знает певца с рождения.

«Евгений Ваганович был одним из тех, кто встречал маму из роддома», — вспомнил певец.

Также он поделился подробностями важного диалога с Петросяном, в котором присутствовала некая «удивительная история». Правда, о них уже исполнитель решил умолчать.

«На правах дружбы, сколько он меня знает, не знает никто, говорит: «Ты куришь? Бросай курить, сынок», — отметил артист.

Киркоров заявил, что после того, как послушал юмориста, отдал подруге Вике приспособление для вредной привычки.

«И все, с того дня не курю», — объяснил он.

По словам исполнителя, Петросян отучил от курения и дизайнера Яну Расковалову, пообщавшись с ней.

Ранее, писал 5-tv.ru, Филипп Киркоров отказался от пластических операций.