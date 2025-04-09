«Бросай, сынок»: Петросян помог Киркорову избавиться от зависимости на похоронах отца

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 286 0

Петросян отучил Киркорова курить на поминках его отца

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Исполнитель отказался от вредной привычки три недели назад.

Народный артист РФ Филипп Киркоров бросил курить по наставлению юмориста Евгения Петросяна. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в Государственном Кремлевском Дворце «А я — артист» в честь 75-летия Александра Буйнова.

По словам исполнителя, разговор с Евгением Вагановичем состоялся в день похорон отца исполнителя — Бедроса Киркорова. Артист отметил, что сразу последовал совету Народный артист РСФСР, поскольку он является другом его семьи, а также знает певца с рождения.

«Евгений Ваганович был одним из тех, кто встречал маму из роддома», — вспомнил певец.

Также он поделился подробностями важного диалога с Петросяном, в котором присутствовала некая «удивительная история». Правда, о них уже исполнитель решил умолчать.

«На правах дружбы, сколько он меня знает, не знает никто, говорит: «Ты куришь? Бросай курить, сынок», — отметил артист.

Киркоров заявил, что после того, как послушал юмориста, отдал подруге Вике приспособление для вредной привычки.

«И все, с того дня не курю», — объяснил он.

По словам исполнителя, Петросян отучил от курения и дизайнера Яну Расковалову, пообщавшись с ней.

Ранее, писал 5-tv.ru, Филипп Киркоров отказался от пластических операций.

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