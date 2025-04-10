«Сам был стилягой»: Шуфутинский поделился секретом модного гардероба

Исполнитель считает, что в первую очередь нужно нравиться себе.

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский рассказал, каким принципам следует при выборе нарядов. Этим он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в Государственном Кремлевском Дворце «А я — артист» в честь 75-летия музыканта Александра Буйнова.

По словам певца, в СССР он был стилягой, поскольку в молодости одевался в соответствии с модными эталонами.

«Брюки дудочкой, ботинки на платформе с носом», — вспомнил исполнитель.

При этом, по словам Шуфутинского, современное понятие моды отличается от прошлого. Певец отметил, что раньше достаточно было выглядеть аккуратно и элегантно.

«Такого понятия, как сейчас, не было. То есть не было прямо моды. Считалось, что мужчина должен одеваться достойно, правильно», — пояснил он.

Однако с приходом нового века понимание стиля у людей изменилось, поэтому, как считает Михаил Захарович, в настоящее время важно подбирать одежду, соответствующую собственным предпочтениям и вкусам.

«Сегодня столько возможностей одеваться не просто, как нравится всем и принято, а плюс к этому делать еще и таким образом, чтобы тебе нравилось. Чтобы я себе понравился в зеркале, когда я это надену», — отметил артист.

К тому же Шуфутинский добавил, что для него одежда должна быть не столько модной, сколько приятной в ношении.

«Вряд ли кто-то будет руководствоваться принципом: „Это модно, буду это носить“. Я это не надену, потому что мне в этом некомфортно», — поделился своим видением певец.

По мнению исполнителя, наряды нужно выбирать так, чтобы в них чувствовать себя увереннее перед публикой. Он и сам следует этому принципу.

«Когда стоишь на сцене, поешь, думаешь о том, о чем поешь, и ты должен понимать, нравится ли людям, какое у них настроение, какое у них впечатление. И для того, чтобы нравиться, ты должен нравиться себе или хотя бы быть уверенным в себе», — пояснил он.

Шуфутинский часто появляется в модных образах на публике, и у него довольно много одежды, однако он не считает это недостатком.

«Я не шмоточник. У меня огромное количество всяких вещей, модных, причем. Но из тех, которые мне подходят», — заключил исполнитель.

Ранее, 5-tv.ru писал, какой подарок для жены приобрел Михаил Шуфутинский по случаю свадьбы.