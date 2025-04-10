Внучка Ельцина показала новые фото со своим возлюбленным — Глебом Березовским

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 65 0

Внучка Ельцина показала свежие фото со своим возлюбленным — Глебом Березовским

Внучка Ельцина показала свежие фото со своим возлюбленным — Глебом Березовским

Фото: Instagram*/yumashkaa

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Молодой человек является сыном известного российского предпринимателя.

Младшая внучка первого президента РФ Бориса Ельцина Мария Юмашева отметила свое 23-летие вместе со своим парнем — 27-летним Глебом Березовским. Снимки с празднования девушка опубликовала в личном блоге.

Мария решила провести этот день в домашней обстановке среди своих близких и друзей. На фото можно увидеть, как девушка задувает свечи и загадывает желание. За этим всем внимательно наблюдает ее молодой человек.

подписьМария Юмашева и Глеб Березовский на праздновании ее дня рождения. Instagram*/yumashkaa

Глеб Березовский является сыном российского предпринимателя Бориса Березовского. В данный момент наследница Бориса Ельцина живет в Австрии.

До романа с сыном Березовского девушка встречалась с футболистом Федором Смоловым. На момент отношений ей было всего 17 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что подарок Марата Башарова обернулся кошмаром для его сына и экс-супруги. Бывшая жена артиста не собирается просто закрыть глаза на произошедшее. Башаров и Шевыркова поженились в 2017 году, а двумя годами позже женщина заявила о домашнем насилии со стороны мужа. Она говорила, что долгое время прощала Марату рукоприкладство, но в итоге подала на развод. Общий сын бывших супругов живет с мамой, но общается с отцом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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