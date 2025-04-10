«Слезы и разочарование»: подарок Башарова обернулся кошмаром для его сына и экс-супруги

Бывшая жена артиста не собирается просто закрыть глаза на произошедшее.

Бывшая жена актера и телеведущего Марата Башарова — Елизавета Шевыркова — рассказала о том, как подарок от знаменитости стал большой проблемой для нее и сына. Подробностями женщина поделилась в соцсети.

У общего ребенка Башарова и Шевырковой намечались каникулы в школе, и звездный отец подарил наследнику билеты в путешествие. Однако мальчика и его маму до посадки не допустили и вернули в зал ожидания. Елизавета сообщила, что в инциденте была виновата сотрудница авиакомпании.

«Сорвали каникулы! Мои слезы, слезы Марселя, бессонная ночь и разочарование. Папа сделал подарок сыну — тур на школьные каникулы. Счастью не было предела, предвкушение и желание скорейшего отдыха. Но недолго…» — поделилась Шевыркова.

По словам женщины, они с сыном прибыли в терминал вовремя и успешно прошли процедуру с осмотром багажа и регистрацию на рейс. На посадку мама с ребенком также пришли заранее, но на месте была привычная очередь. Вместе со Шевырковой должны были лететь друзья, которых на вылет пропустили, тогда как сына Марселя и ее саму — нет.

«Она пропускает на посадку только моих друзей, а нам с Марселем отказывает, объявив: „Посадка закончилась минуту назад!“ Именно на мне закончилась? Мы же вместе летим! Реакции — ноль, при том что сзади нас было еще четыре человека», — рассказала она в блоге.

После того как семье отказали в посадке на воздушное судно, очередь, как отметила Елизавета, продолжала идти еще 20 минут.

«Ни уговоры, ни слезы ребенка не помогли. Далее стояли еще 1,5 часа в ожидании своего багажа, который снимали с рейса — на это время нашлось!» — с негодованием добавила бывшая супруга Башарова.

Елизавета заявила, что разберется, почему сотрудник авиакомпании так поступила.

Башаров и Шевыркова поженились в 2017 году, а двумя годами позже женщина заявила о домашнем насилии со стороны мужа. Она говорила, что долгое время прощала Марату рукоприкладство, но в итоге подала на развод. Общий сын бывших супругов живет с мамой, но общается с отцом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Башаров прокомментировал слухи о беременности невесты.