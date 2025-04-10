«Ни любви, ни дружбы»: Филипп Киркоров рассказал, кому доверяет

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 834 0

Филипп Киркоров: Игорь Крутой — мой единственный большой друг в шоу-бизнесе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Певец разграничивает личные и деловые отношения.

В шоу-бизнесе есть коллеги и учителя, но нет друзей. Таким мнением поделился народный артист России Филипп Киркоров в ходе пресс-подхода по случаю концерта «А я — артист» в честь 75-летия Александра Буйнова в Государственном Кремлевском Дворце в беседе с 5-tv.ru.

«Единственный, на кого я могу рассчитывать всегда — Игорь Крутой. Это мой единственный большой друг в шоу-бизнесе. И Яна Рудковская», — признался он.

Эстрадный певец отметил, что все, с кем его связывают близкие отношения, не принадлежат к миру сцены. Однако он составил список тех, с кем ему нравится сотрудничать.

«Есть братья по цеху, кого я люблю, — Коля Басков, Саша Буйнов. Из подруг моих ближайших — это Севиль, Люся Чеботина, Мари Краймберри», — перечислил он.

В свою очередь, в перечень «гуру», к которым исполнитель относится с уважением, попали Лев Лещенко, Юрий Николаев и Евгений Петросян.

Главным критерием отбора друга для Киркорова является возможность позвонить избранному человеку и обсудить самое сокровенное.

«Шоу-бизнес — это один цех. Одна территория. Все равно какая-никакая ревность есть. Там, где ревность есть, там нет дружбы. Там ни любви, ни дружбы», — объяснил певец причину своей отстраненности от коллег.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Киркоров впервые вышел на сцену.

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