Киркоров вспомнил, как Анна Герман помогла ему впервые выйти на сцену: «Терять было нечего»

Артист тогда спел вместе с отцом песню «Алеша».

Эстрадный певец Филипп Киркоров в первый раз выступал на сцене 40 лет назад, и в этом ему помог его известный отец — народный артист России Бедрос Киркоров. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в Государственном Кремлевском Дворце «А я — артист» в честь 75-летия Александра Буйнова он поделился воспоминаниями о начале своей карьеры.

«Впервые я вышел на сцену с песней „Алеша“ в дуэте с папой», — отметил артист.

Исполнитель пояснил, что справляться с переживаниями тогда не пришлось, потому что он был слишком мал, чтобы ощутить всю ответственность момента.

«Помню, что волнения не было, потому что терять было нечего. Все было впереди», — сказал Киркоров.

При этом, по словам певца, Бедрос Киркоров сильно нервничал, поскольку его сын до этого лишь наблюдал за процессом со стороны. Ребенка заметила певица Анна Герман, она подошла к нему, дала цветок и предложила выйти к выступающему отцу.

«Я всегда сидел за кулисами, смотрел на их концерты, когда у меня были каникулы. И она говорит: «Что ты тут сидишь, иди к папе, он про тебя поет», — рассказал артист.

В тот момент Бедрос Киркоров исполнял автобиографичную песню «Сынок» из репертуара.

«Когда наши солдаты освобождали Болгарию от фашистов, он побежал навстречу танкисту с гвоздикой, а танкист вышел и подарил ему плюшевого мишку, и назвал его „Сынок“. Потом папа спел эту песню», — рассказал артист.

После исполненной композиции маленький Киркоров отправился на сцену.

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