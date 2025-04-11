Российский Supercam S350 сорвал планы ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО

Пораженный пункт управления вражескими беспилотниками был скрыт противником в частном жилом здании.

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam S350 вычислил и помог уничтожить пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), скрытый в частном жилом доме на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Supercam S350 — многофункциональный беспилотный летательный аппарат, который эффективно применяется для разведки, корректировки огня и контроля поражения объектов противника. С его помощью военнослужащие могут вести воздушное наблюдение в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.