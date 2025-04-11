НЦ «Россия» подписал меморандумы о формировании единого подхода к разработке визуального кода страны

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 47 0

НЦ «Россия» договорился о построении системы визуальной идентичности РФ

НЦ «Россия» подписал меморандумы о формировании единого подхода к разработке виз

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

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Первый документ был заключен с Клубом инвесторов Москвы, который объединяет крупнейших застройщиков.

В Национальном центре (НЦ) «Россия» подписали меморандумы о сотрудничестве, посвященном созданию единого визуального кода России в сфере архитектуры и градостроительства. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Первый документ НЦ подписал с Клубом инвесторов Москвы, который объединяет крупнейших застройщиков. Второй — с акционерным обществом «Марка», которое издает и распространяет государственные знаки почтовой оплаты и филателистическую продукцию с уникальным дизайном.

Компании будут совместно заниматься построением единой системы визуальной идентичности нашей страны и помогут сформировать четкий и ясный образ нынешней эпохи.

Кроме того, через архитектуру, дизайн и другие визуальные коммуникации будет вестись работа по продвижению российских традиционных духовно-нравственных ценностей

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о создании Объединенного совета по стратегическому развитию. Как отметили в госкорпорации, без научного сопровождения федеральный проект «Космический атом» — реализовать невозможно.

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