Суд заочно приговорил иностранного наемника к 14 годам тюрьмы за службу в ВСУ

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 31 0

Гражданин Финляндии добровольно присоединился к украинским боевикам.

Суд заочно приговорил иностранного наемника к 14 годам тюрьмы за службу в ВСУ

Фото: Telegram/Следком/sledcom_press

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Российский суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Финляндии Койвисто Теро Олави, который сражался на стороне боевиков из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил Следственный комитет Российской Федерации.

«Следствием и судом установлено, что Койвисто Теро Олави в 2022 году прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в украинское вооруженное формирование в качестве наемника. Он прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением», — говорится в опубликованном заявлении СК,

Иностранный доброволец признан виновным по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Участие наемника в вооруженном конфликте». Его объявили в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за совершение террористических актов в Курской области к уголовной ответственности привлечены 66 боевиков ВСУ и 13 иностранных наемников из США, Великобритании, Новой Зеландии, Грузии и Литвы. Максимальное наказание для них — пожизненное лишение свободы.

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