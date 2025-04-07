Польские наемники убили мирного жителя в Курской области

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

Появились новые свидетельства зверств боевиков ВСУ в Курской области. О том, что в составе украинских подразделений были иностранные наемники, военным следователям рассказала жительница села Плехово.

По ее словам, польские боевики обстреливали дома. В результате погиб ее родственник.

«Мы позвонили, а как Николай? Ребята, слышно, что там говорят, его убили. На соседний дом была кинута граната. И, когда они зашли, они всю эту обойму на него всю и выпулили», — поделилась родственница убитого.

Возбуждено уголовное дело о теракте. На данный момент российские суды уже вынесли приговоры 79 участникам вторжения на территорию курского приграничья.

К уголовной ответственности привлечены 66 боевиков ВСУ и 13 иностранных наемников из США, Великобритании, Новой Зеландии, Грузии и Литвы. Максимальное наказание для них — пожизненное лишение свободы.

Тема:
Спецоперация
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