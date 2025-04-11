«Оставаться людьми»: Хабенский и Емельянов рассказали, как творить добро

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 33 0

Хабенский и Емельянов: в современном мире добрые поступки совершать легко

Фото, видео: Пресс-служба «Нового Радио»; 5-tv.ru

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В России помощь нуждающимся могут оказывать представители шоу-бизнеса, благотворительные фонды, журналисты и все желающие.

После пандемии COVID-19 люди стали добрее, а заниматься благотворительностью стало проще. Об этом рассказали основатель фонда помощи, народный артист России Константин Хабенский и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов в ходе пресс-подхода на доброй премии «Новое Радио AWARDS 2025» в беседе с 5-tv.ru.

«Добрый контент продвигается намного легче, чем, когда бы то ни было. И это началось, извините меня, наверное, с того самого момента, когда нас всех закрыли на ковидные каникулы. <…> В какой-то момент люди остановились в этом безумном, суетном беге, посмотрели вокруг себя и поняли, что нужно помогать друг дружке оставаться людьми», — объяснил тенденцию Хабенский.

Артист также дал наставления тем, кто желает приобщиться к деятельности благотворительных фондов. По его словам, прежде всего, необходимо определить цель: чем и кому помогать. Затем следует найти в сети соответствующие организации и обратиться к ним с предложением своих услуг.

«Если это работающие, не фейковые, действующие фонды, в течение трех рабочих дней максимум, они напишут, чем вы можете им быть полезными», — уточнил он.

В свою очередь, Емельянов добавил, что уберечь инициативных людей от мошенников могут лицензированные СМИ, так как их обязанность — распространять исключительно правдивую информацию. Он советует ориентироваться именно на данные официальных источников.

«Рассказывать о том, как другие делают добрые дела», — обозначил роль журналистов, в целом, Хабенский.

Наконец, Хабенский и Емельянов подчеркнули, что творить добрые дела может каждый, потому что иногда и бездействие приносит пользу. Более того, один добрый поступок вдохновляет на другой, поэтому даже хайп на добрых поступках не может нивелировать их значение.

«Это вещь заразительная. Она передается воздушно-капельным путем. <…> Если человек зашел и сделал что-то хорошее, хайпует он в этот момент или нет, это его личное дело, но он уже сделал что-то хорошее», — сообщил Хабенский.

Наконец, по мнению артиста, невозможно оценить добро в цифрах.

«Мы несем ответственность за тех, кому помогаем. Цифры здесь немножечко создадут не ту картинку», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Пятом канале проходит акция «День добрых дел» для трехлетнего Игоря.

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