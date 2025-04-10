На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетнего Игоря

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня «День добрых дел» на Пятом канале. Наша с вами помощь нужна трехлетнему Игорю. У мальчика врожденный порок сердца. Он быстро устает. Растущему организму не хватает кислорода. Игорь уже перенес несколько сложных операций. Сейчас требуется еще одна.

Сделать ее готов профессор одной из зарубежных клиник. На это требуется огромная сумма — 28 миллионов рублей. Большую часть денег семья уже собрала. Не хватает трех миллионов. Помочь можем мы с вами, зрителями Пятого канала. Для этого нужно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22. Или отсканировать QR-код на экране.

Трехлетний Игорь — мальчик, который очень рано научился ходить и говорить, — главный озорник в большой дружной семье. Он любит все, что связано с космосом и машинками. Обожает подвижные игры. Вот только за считанные минуты устает и начинает задыхаться.

Ему всегда не хватает воздуха — сатурация не больше 86%. Причина — врожденный порок сердца: желудочек всего один, нет перегородки, так что два круга кровообращения смешиваются, не поставляя в легкие должное количество кислорода. Патологию обнаружили, когда мама Игоря еще была беременна. На раннем сроке она переболела коронавирусом. По мнению врачей, это и могло сказаться на развитии двойни.

«Нам предложили отказаться от малыша первым делом. Вроде того, что — у вас их двое же, давайте одного уберем. Мы такой вариант с супругом даже не рассматривали, потому что это невозможно. Поэтому мы выбрали бороться за ребенка», — рассказывает Татьяна Гороховцева, мама Игоря.

Двойняшки появились на свет на 32-й неделе. Миша — с ДЦП, Игорь — с сердечной патологией. Сразу после рождения малыша начали готовить к операции. Без мамы в реанимации он пробыл два месяца!

С тех пор мальчик перенес три сложнейшие операции на открытом сердце, плюс множество диагностических процедур — это девять общих наркозов. Но нужна еще одна операция. Ее готовы сделать в Америке: хирург с мировым именем Педро дель Нидо предложил воссоздать анатомию детского сердца — достроить недостающую перегородку.

«У Игоря есть шанс. Профессор, который готов сделать им бивентрикулярную реконструкцию, ждет Игоря к себе в центр на операцию. И когда эта операция пройдет, и я уверена, что в этих руках она пройдет успешно, у Игоря будет гораздо больше шансов на полноценную взрослую жизнь», — объясняет кандидат медицинских наук, главный врач детского медицинского центра Надежда Раппопорт.

Но сначала нужно оплатить счет. Сумма для российской семьи астрономическая: больше 28 миллионов рублей, плюс расходы на билеты, проживание, медикаменты!

Семья пыталась собрать деньги самостоятельно, но ждать больше нельзя: такие операции проводят детям до четырех лет, а мальчику уже три года и десять месяцев. Мы с вами, все вместе, можем спасти Игоря, собрав три миллиона рублей. Чтобы мальчик мог расти, бегать и играть — как все здоровые дети.