«Уникальная история»: Нюша рассказала о планах по созданию автобиографичного фильма

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 783 0

Певица Нюша рассказала о планах по созданию автобиографичного фильма

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Исполнительница является поклонницей документального кино об артистах.

Певица Нюша заявила, что хотела бы показать зрителям собственную историю жизни, но еще не определилась: воплотит ли она все задуманное в одной картине или опишет свой жизненный путь в нескольких сериях. Об этом она рассказала эксклюзивно для 5-tv.ru на препати музыкальной премии RU.TV.

«Я бы с удовольствием тоже сделала такой фильм о себе, но, наверное, чуть-чуть попозже. Мне кажется, что все-таки важно в определенный период. Либо можно рассказать историю, которая сейчас, до, и потом будет вторая часть, третья часть», — сказала она.

Более того, артистка поделилась, что с нетерпением ждет выхода сериала о российском рэпере Децле (настоящее имя — Кирилл Толмацкий. — Прим. ред.).

«Я бы не сказала, что Децл — прямо старинный музыкант. <…> Это, безусловно, важный персонаж в мире музыки <…> Мне вообще очень нравится смотреть документальные фильмы про артистов, про их жизнь. У каждого своя уникальная история», — уточнила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Николай Басков справляется с выгоранием.

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