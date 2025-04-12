Скончался режиссер «Рэмбо» Тед Котчефф

Причина смерти не уточняется.

В возрасте 94 лет ушел из жизни канадский кинорежиссер Тед Котчефф, создатель культовых картин, включая первую часть франшизы о Рэмбо. О его смерти в четверг сообщило издание Globe and Mail. Причина смерти не уточняется.

Тед Котчефф, полное имя — Уильям Теодор Котчефф, родился 7 апреля 1931 года в Торонто, в семье болгарско-македонских иммигрантов. Он стал символом новой волны канадского кино и добился международного признания благодаря работам, сочетающим глубокий гуманизм и сильную режиссуру.

Наиболее широкую известность Котчефф получил после выхода культового боевика «Рэмбо: Первая кровь» (1982), который заложил основы целой франшизы. Также в фильмографию режиссера вошли такие знаковые картины, как «Ученичество Дадди Кравица», номинированное на премию «Оскар», сатирическая комедия «Уикенд у Берни» и лента «Переключая каналы» с Кэтлин Тернер и Кристофером Ривом.

Карьера Котчеффа началась в 1950-х годах на телевидении: после окончания факультета английской литературы Университета Торонто он устроился в Канадскую телерадиовещательную корпорацию. Уже к 24 годам он стал самым молодым драматическим режиссером в стране, задав тем самым тон для стремительного творческого роста.

Котчефф оставил заметный след не только в канадском, но и в мировом кино. Его фильмы отличались эмоциональной силой, жанровым разнообразием и вниманием к человеческим переживаниям. Уход режиссера — это утрата целой эпохи в кинематографе.

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