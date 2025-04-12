Пленные боевики ВСУ запустили проект «Украина пропадает без вести»

Сдавшимся в плен в Курской области боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрешили запустить проект «Украина пропадает без вести». Его цель — помочь украинцам в поисках пропавших родных. Администратор проекта Александр Мусийчук рассказал корреспонденту «Известий», что идея зародилась около полугода назад. Название напросилось само собой, искать его и выбирать не пришлось.

«Люди на Украине получают постоянно оповещения о пропаже без вести человека. Их очень много. И мы сидели и думали, что когда украинский народ выйдет на улицы и раскроет все эти оповещения и будет просто сплошной баннер «Пропали без вести» — поделился он.

По словам Мусийчука, проект нужен огромному количеству украинцев, чтобы в подобных случаях связывать родственников друг с другом. Вместе с товарищами он публикует документы пропавших без вести, которые попадают к ним с линии боевого соприкосновения, просит различные сообщества в соцсетях и мессенджерах их разместить.

«Может, кто-то увидит, кто-то из военнослужащих как-то поделится информацией с родными… Документы налаживаем, тоже, может, кто-то знает судьбу человека, чтобы родным правду донести. Потому что на Украине никто им правды не скажет», — добавил администратор проекта.

Украинцам гарантируют жизнь и достойное обращение — об этом говорят не только представители российской армии, но и сами военнопленные. Сейчас им дали возможность запустить проект «Украина пропадает без вести». За короткое время его работы с Украины в Курскую область поступило более тысячи запросов на поиск родных. Они также хотят рассказать правду о российском плену и поддержать других. Они самостоятельно снимают и монтируют контент.

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