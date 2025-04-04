В плену без решеток: украинские боевики отказались возвращаться домой

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Сейчас военнопленные добровольно занимаются разоблачением преступлений киевского режима. По их словам, в России они получили шанс на нормальную жизнь.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Боевикам, которые покинули свои окопы, очень крупно повезло. Новая жизнь украинских военнопленных проходит без решеток и конвоя. Теперь они добровольно разоблачают преступления киевского режима. Почему бывшие бойцы Вооруженных сил Украины не хотят возвращаться на родину, узнал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

До эфира 10 минут. Инженеры устанавливают освещение, телеоператоры настраивают камеры. В гримерке к программе готовится ведущий Сергей Зварич. В прошлом строитель и солдат ВСУ.

Сергей и вся остальная съемочная группа — военнопленные ВСУ. Они сдались в Курской области, где сначала в окопах, а потом и в плену переосмысли все происходящее и поняли, где их истинный враг.

Теперь это их собственная информационная война против Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Они сами пишут тексты, находят ролики в сети и монтируют видео, где рассказывают украинской аудитории о беспределе власти в Киеве.

«Это как предупреждение, как снятие розовых очков в плане геройства. Потому как я сам прошел этот путь, увидел все сам, раненый. Прочувствовал весь этот беспредел нашей власти, нашего командования, которое не заботится о своих подопечных», — пленный военнослужащий ВСУ сообщил Владимир Зварич.

Пленных даже не потребовалось мотивировать. Они сами видят, кого Киев отправляет на верную смерть.

«Психическое расстройство. Лежал в психбольнице», — рассказал военнослужащий Дмитрий Игнатенко.

Игнатенко — снайпер. По крайней мере, так написано в его военном билете. ТЦК просто поиздевались над душевнобольным, но куда хуже поступили сослуживцы, когда увидели, что он сдается в плен. Его спасли российские врачи, насчитав в теле 24 осколка.

 — Ты думаешь, тебя специально хотели убить?

— Да, конечно. Убить хотели и все.

В студии нет конвоя, вооруженных солдат и сотрудников спецслужб. Это ни к чему. Бежать тут никто не собирается.

«Как видно, на окнах нет ни решеток, ни колючей проволоки. Но зато есть все условия: умывальник, душ, продукты и кухня», — сообщил корреспондент.

Киеву обычные пленные не нужны. Там они либо погибшие, либо пропавшие без вести. Некоторые готовы остаться в плену, лишь бы не возвращаться на Украину. Ничего хорошего их там не ждет. Скорей всего, снова попадут в окопы, а вот второго шанса выжить, вероятно, уже не будет.

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