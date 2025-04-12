Телеведущую возмутил ажиотаж вокруг смерти рэпера.

Телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась внимание общественности и прессы к похоронам рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлеев. — Прим. ред.). Эмоции звезда выразила в своем Telegram-канале.

«Народных так не хоронили, великих так не провожали! А наркомана (пусть он трижды прекрасный и добрый чел) провожают как гения… Все СМИ только и пишут о Паше Технике… У вас детей нет? Вы кого воздвигаете на пьедестал? Это что за примеры?» — возмутилась звезда.

Комментировать посты Кудрявцевой невозможно, но, судя по эмодзи, которые оставляли подписчики, большинство ее поклонников поддерживает знаменитость, хотя были и те, кто выразил несогласие.

Смерть Паши Техника

Паша Техник скончался в ночь с 5 на 6 апреля во время своего отдыха в Таиланде в одной из местных больниц. За жизнь 40-летнего рэпера боролись несколько дней, но органы рэпера постепенно начали отказывать.

Сообщалось, что перед экстренной госпитализацией он употреблял запрещенные вещества и поступил в больницу с отравлением.

Тело рэпера было доставлено в Москву, 11 апреля артиста похоронили в Балашихе на Николо-Архангельском кладбище. Гроб с телом артиста предали земле под дружные скандирования тысяч фанатов, собравшихся на траурную церемонию.

Огромная толпа, собравшаяся у храма Петра и Павла, проследовала за катафалком до самого места захоронения музыканта.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна официальная причина смерти рэпера Паши Техника в Таиланде.