В ВСУ заговорили о необходимости мобилизовать 18-летних

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 33 0

Командир ВСУ Крутков: Украина будет мобилизовывать 18-летних

В ВСУ заговорили о необходимости мобилизовать 18-летних

Фото: Reuters/Anatolii Stepanov

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Армия Незалежной испытывает острую нехватку кадров.

Украина будет мобилизовывать 18-летних. С таким заявлением выступил один из командиров боевиков, его слова приводит портал Страна.ua.

«Я уверен… мы будем мобилизовывать с 18 лет. Это реалии, с которыми нам, возможно, придется столкнуться… С самого начала нужно было делать, нравится или нет, добровольно-принудительную мобилизацию», — сказал командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков.

По его словам, ВСУ не способны остановить российскую армию.

Ранее 5-tv.ru писал о мобилизации женщин на Украине. Тема становится одной из самых популярных среди пользователей соцсетей. В частности, украинцы пишут, что повестку сейчас могут получить и женщины старше 50 лет, и беременные, и многодетные матери. Последние с большим трудом добиваются брони, но только на непродолжительный период. Через полгода им приходится снова собирать все необходимые документы и проходить комиссию.

Местные юристы регулярно публикуют материалы, которые могут быть полезны для защиты от принудительной мобилизации, в комментариях к ним юзеры делятся историями, связанными с произволом сотрудников ТЦК.

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