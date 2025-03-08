Мобилизация женщин на Украине: повестки на службу в ВСУ получают даже беременные

Пользователи соцсетей обсуждают случаи принудительной постановки на учет инвалидов и многодетных матерей.

Тема службы женщин в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится одной из самых популярных среди пользователей соцсетей. Местные юристы регулярно публикуют материалы, которые могут быть полезны для защиты от принудительной мобилизации, в комментариях к ним юзеры делятся историями, связанными с произволом сотрудников ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, военкомат на Украине. — Прим. ред), штрафами и прочими нарушениями прав.

В частности, украинцы пишут, что повестку сейчас могут получить и женщины старше 50 лет, и беременные, и многодетные матери. Последние с большим трудом добиваются брони, но только на непродолжительный период. Через полгода им приходится снова собирать все необходимые документы и проходить комиссию.

По данным РИА Новости, жители Украины ищут возможности получить отсрочку от мобилизации. Однако не всем помогают советы специализированных адвокатов и законные ограничения. В частности, Анатолий Кузьмин рассказал в одном из сообществ, как на его глазах 57-летней женщине дали штраф при постановке на учет. Пользователь с ником anid367 заявил, что 43-летняя украинка и инвалидностью 3-1 группы была вынуждена проходить медкомиссию вместе солдатами.

Также, судя по комментарию юзера Марьям, в некоторых семьях принимается решение об отправке на фронт женщины, мужчины при этом получают бронь и остаются дома с детьми. Юристы в соцсетях активно спорят о трактовках закона «Про воинскую обязанность и военную службу» (№ 10449). Кто-то вовсе не верит в мобилизацию женщин, настаивая на добровольном порядке, другие указывают на конституцию — согласно ей, пол защитника родины не имеет значения, и это всеобщая обязанность.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине оштрафовали сотрудника ТЦК за мобилизацию россиянина.