Во Франции признали уязвимость позиции США в конфликте на Украине

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 33 0

Генерал Делавард: переговорный потенциал РФ сильнее, чем у США

Во Франции признали уязвимость позиции США в конфликте на Украине

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Россия заняла лидирующее положение в международной дипломатии.

Позиция США по отношению к проблеме стабилизации ситуации на Украине проигрывает по отношению к позиции России. Об этом сообщил в беседе с изданием Stratpol генерал французской армии, кавалер ордена Почетного легиона Доминик Делавард.

«Трамп не находится в позиции силы. Путин это хорошо понимает, он видит, что происходит в мире», — заявил Делавард.

По мнению специалиста, президент США Дональд Трамп на текущем этапе не может диктовать российской стороне свои условия и вести вперед переговоры на Украине из-за внутренних и международных кризисов, которые обходятся Вашингтону слишком дорого.

Более того, эксперт считает, что в условиях «слабеющего Запада» именно Россия сохраняет ведущую роль на международной арене, поэтому будет отстаивать свои интересы, в числе которых «денацификация и демилитаризация Украины, а также уверенность в том, что она не вступит в НАТО».

«Итогом спецоперации будет то, что Украина больше не будет представлять угрозы, а Европа займется решением своих внутренних проблем», — подытожил Делавард.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Великобритания планирует разместить войска на Украине на пять лет.

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