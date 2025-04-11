Великобритания может разместить войска на Украине на пять лет

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 48 0

Одна из причин — восстановление армии Незалежной.

Британские войска могут быть размещены на Украине в течение пяти лет

Фото: www.globallookpress.com/Serhii Hudak

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Великобритания планирует разместить свои войска на территории Украины на период пяти лет. Об этом стало известно из материала The Telegraph.

Согласно данным издания, британские власти рассмотрели этот вариант в контексте обсуждаемых союзниками стратегических планов.

Уточняется, что основная цель для направления военного контингента на Украину заключается в подготовке и восстановлении украинской армии. Еще одной причиной станет предоставление государству «необходимой передышки», а также для предотвращения возобновления боевых действий на его территории.

К тому же силы обеспечения безопасности для Британии и Франции могут посодействовать в обороне неба и акватории Украины.

До этого было объявлено, что около шести государств из широкой международной коалиции, обсуждающих возможность предоставления военной помощи Незалежной, заявили о готовности направить на ее территорию собственные войска. Среди стран, принявших такое решение, Великобритания, Франция и несколько государств Прибалтики. Другие страны выразили сомнения в возможности осуществления миссии без поддержки США.

Ранее 5-tv.ru писал, что США намерены вывести из Европы 10 тысяч солдат.



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