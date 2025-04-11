Великобритания может разместить войска на Украине на пять лет

Великобритания планирует разместить свои войска на территории Украины на период пяти лет. Об этом стало известно из материала The Telegraph.

Согласно данным издания, британские власти рассмотрели этот вариант в контексте обсуждаемых союзниками стратегических планов.

Уточняется, что основная цель для направления военного контингента на Украину заключается в подготовке и восстановлении украинской армии. Еще одной причиной станет предоставление государству «необходимой передышки», а также для предотвращения возобновления боевых действий на его территории.

К тому же силы обеспечения безопасности для Британии и Франции могут посодействовать в обороне неба и акватории Украины.

До этого было объявлено, что около шести государств из широкой международной коалиции, обсуждающих возможность предоставления военной помощи Незалежной, заявили о готовности направить на ее территорию собственные войска. Среди стран, принявших такое решение, Великобритания, Франция и несколько государств Прибалтики. Другие страны выразили сомнения в возможности осуществления миссии без поддержки США.

Ранее 5-tv.ru писал, что США намерены вывести из Европы 10 тысяч солдат.





