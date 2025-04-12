Актер Театра имени Ленсовета Илья Дель получил удар ножом от возлюбленной

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 41 0

Потерпевшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге произошло нападение на актера Театра имени Ленсовета Илью Деля. Его ранила ножом его возлюбленная. Первые кадры с места событий появились в распоряжении 5-tv.ru.

По имеющейся информации, между актером и девушкой, актрисой Театра комедии Александрой Дроздовой, возник конфликт. В какой-то момент 26-летняя актриса взяла нож и нанесла им удары по груди и руке молодого человека.

Потерпевшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, а подозреваемую в нападении — в отделение полиции.

В числе последних работ Деля роль в фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Кроме работы в театре, Дроздова также принимала участие в съемках фильмов и сериалов.

В Театре имени Ленсовета, комментируя ситуацию, заявили, что не располагают информацией о причинах конфликта. Однако сообщили, что Дель не будет участвовать в сегодняшнем спектакле «Театральный роман».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актеру Сергею Белоголовцеву потребовалась помощь врачей из-за осложнений после инсульта. В декабре Белоголовцеву удалили аппендицит.

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