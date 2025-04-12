Норвежская лыжница Астрид Слинд сожгла свой стартовый номер в знак протеста

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Спортсменка уверена, что участников гонки Петтера Нортуга, женскую половину, обманули организаторы.

Норвежская лыжница Астрид Слинд сожгла свой стартовый номер в знак протеста

Фото: www.globallookpress.com/Kalle Parkkinen

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Норвежская лыжница Астрид Слинд сожгла свой стартовый номер перед гонкой Петтера Нортуга. Таким образом она выступила против снижения объема призового фонда данного состязания. Видеоролик, на котором спортсменка протестует, был опубликован в ее личном блоге 12 апреля. Кроме того, мнением о несправедливости, царящей на соревнованиях, Слинд поделилась с журналистами.

Известно, что организаторы гонки пообещали победителям — мужчинам и женщинам — по 500 тысяч норвежских крон, что в пересчете на рубли составляет почти четыре миллиона. Однако участвовать в состязании вызвались меньше лыжниц, чем планировалось. Тогда было решено снизить призовой фонд для женщин до 60 тысяч норвежских крон (около 466 тысяч рублей. — Прим. ред.). Значительные изменения.

«Это не соответствует тому, что они обещали, они еще и обвиняют в этом участников… Я не собираюсь терпеть это!» — цитирует Астрид Слинд портал TV2.

В этом интервью лыжница также отметила, что как таковая призовая выплата — не главный предмет ее возмущения. Она могла бы выступить и без денежной награды, если бы условия были прозрачными с самого начала. Но никто не сообщил участникам, что призовой фонд может измениться до начала гонки. Перед стартом всех просто поставили перед фактом.

Тем временем российские спортсмены празднуют очередной триумф. Как писал ранее 5-tv.ru, синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай победили на Кубке мира в Египте.

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