Ходить в лес и орать: Успенская рассказала про свой идеальный выходной

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Певица Успенская рассказала, что по выходным уезжает орать в лес

Успенская орет на лес

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Знаменитость регулярно практикует специфичный способ избавляться от негативных эмоций.

Королева русского шансона Любовь Успенская поет на сцене. А временами — распугивает своим голосом обитателей леса. Об этом, как сообщается в материале KP.RU, она рассказала на премии «Шансон года — 2025», которую посетила в качестве почетного гостя, а также стала лауреатом. По словам артистки, идеальный выходной — это даже не день, проведенный в СПА или на курорте.

«Мой идеальный выходной? Я люблю в лес ходить, петь громко, там меня никто не слышит. Прямо орать. И, в общем, испускать из себя все то, что во мне засело глубоко, и мне нужно это выдать. Вот я выхожу в лес, кричу, ору. Вот я завтра собираюсь это сделать», — заявила Успенская.

Помимо творческой работы и практик в лесу исполнительница активно занимается карьерой дочери Татьяны Плаксиной. Она не устает перечислять таланты наследницы, которая выступает вместе с мамой, записывает собственные песни и имеет множество других увлечений. Среди них танцы, и на этой стезе восходящая звезда тоже добилась больших успехов.

«Она работает, занимается. И вы знаете, она такая способная, куда ни станет, у нее все получается. Я думаю, что она скоро споет, будет петь, и одновременно будет танцевать на шесте», — сказала артистка.

По словам Любови Залмановны, дочь активно уговаривает ее разделить увлечение танцами. Но на такие подвиги 71-летняя знаменитость не готова. Как отметила сама Успенская, она «еще не такая сумасшедшая». Так что становиться звездой танцев у шеста Татьяне Плаксиной придется в одиночестве.

Правда, хобби это довольно опасное, и, возможно, не зря мама отказывается. Ведь недавно, как писал 5-tv.ru, Плаксина сломала ногу, упражняясь на пилоне.

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