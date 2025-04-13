«Это странно»: лидер группы «Бахыт-Компот» прокомментировал битву фанатов Цоя и Техника

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 47 0

Музыкант Вадим Степанцов: Виктор Цой — вечен

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Пономарев, Дмитрий Коротаев;5-tv.ru

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По его словам, автор песни «Хочу перемен!» — вечен.

Лидер советской и российской рок-группы «Бахыт-Компот» поэт и музыкант Вадим Степанцов рассказал корреспонденту 5-tv.ru о том, что он думает по поводу противостояния фанатов Виктора Цоя и Паши Техника, которые уже второй день закрашивают граффити друг друга на знаменитой стене в центре Арбата.

«Я на эту тему давно уже написал стихотворение. Давно — это пару десятилетий назад, а то и раньше. Называется „Битва фанатов“. Про то, как фанаты Цоя бились с фанатами группы „Вирус“. Но мало кто помнит сейчас группу „Вирус“, а Цой, как ни странно, вечен. Для меня это странно, но я понимаю, почему это произошло. Вот такое у меня мнение», — с намеком ответил музыкант.

Знаменитая «Стена Цоя» появилась в Москве в 1990 году — сразу после смерти легендарного музыканта. За 35 лет существования на ней появились десятки надписей и изображений, посвященных памяти лидера группы «Кино».

12 апреля 2025 года толпы фанатов умершего накануне рэпера Паши Техника пришли к стене, чтобы нанести на нее гигантскую надпись «Техник», перекрывшую портрет Виктора Цоя. Однако уже на утро следующего дня поверх новой надписи вновь появились портреты Цоя, а также надпись: «Цой жив, Техник мертв».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что художник перекрыл плакатами надпись «Техник» на стене Цоя на Арбате.

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