Советник Дональда Трампа перепутал КНДР с Южной Кореей

Советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро перепутал Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с Южной Кореей в ходе интервью телеканалу NBC News. И дал своему главному хейтеру, главе департамента государственной эффективности США (DOGE) Илону Маску повод придумать пару новых оскорблений.

Наварро совершил ошибку, когда отвечал на вопрос журналистки о странах, с которыми в данный момент Белый дом активно ведет переговоры, связанные с торговыми соглашениями. Советник ответил: «С Великобританией, Евросоюзом, Индией, Японией, Северной Кореей, Индонезией, Израилем». И озадачил собеседницу. Она решила уточнить, точно ли политик имел в виду КНДР, после чего тот поправил себя и назвал Южную Корею.

И добавил, что все перечисленные государства «выстраиваются в очередь» в ожидании переговоров с Вашингтоном.

Что же касается Илона Маска, он и раньше сомневался, мягко говоря, в умственных способностях советника Трампа. Называл Наварро идиотом, обвинял во лжи, заявлял, что тот «тупее мешка с кирпичами». Закономерно журналистка поинтересовалась, как политик относится к такой жесткой критике, во время интервью.

«Меня обзывали и похуже», — отметил Наварро.

На днях в прессе появились сообщения, что не только Илон Маск, но и сам президент США разочарован в некоторых своих советниках. Связано это, в первую очередь с их негативной реакцией на решение о введении импортных пошлин для ряда стран. Упоминались, в частности Питер Наварро и министр торговли США Говард Лютник и их шансы быть «отодвинутыми на второй план». А тот, кто не знает разницы между КНДР и Южной Кореей, может пострадать и посерьезнее.

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