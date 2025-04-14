Торговая война продолжается: Китай останавливает поставки редкоземельных минералов
Китай останавливает поставки редкоземельных минералов
Фото, видео: www.globallookpress.com/Cfoto; 5-tv.ru
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Пекин повышает ставки в ответ на заявление американского лидера Дональда Трампа.
Китай обещает приостановить поставки важнейших редкоземельных минералов и магнитов в США. Как пишет газета New York Times, уже нет отгрузок.
Без этих материалов автомобильная и аэрокосмическая отрасли Соединенных Штатов могут быть парализованы.
Таким образом, Пекин повышает ставки в торговой войне — в ответ на заявление президента США Дональда Трампа. Ранее он анонсировал введение новых тарифов на китайские полупроводники.
Трамп стремится сосредоточить производство смартфонов и компьютеров внутри США. В то же время власти Пекина призывают Вашингтон к диалогу о возврате 10%-го тарифа и прекращению торговых разногласий.
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