Торговая война продолжается: Китай останавливает поставки редкоземельных минералов

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Китай останавливает поставки редкоземельных минералов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cfoto; 5-tv.ru

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Пекин повышает ставки в ответ на заявление американского лидера Дональда Трампа.

Китай обещает приостановить поставки важнейших редкоземельных минералов и магнитов в США. Как пишет газета New York Times, уже нет отгрузок.

Без этих материалов автомобильная и аэрокосмическая отрасли Соединенных Штатов могут быть парализованы.

Таким образом, Пекин повышает ставки в торговой войне — в ответ на заявление президента США Дональда Трампа. Ранее он анонсировал введение новых тарифов на китайские полупроводники.

Трамп стремится сосредоточить производство смартфонов и компьютеров внутри США. В то же время власти Пекина призывают Вашингтон к диалогу о возврате 10%-го тарифа и прекращению торговых разногласий.

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Торговая война продолжается: Китай останавливает поставки редкоземельных минералов

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