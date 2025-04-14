Хоккейные матчи между Россией и США могут пройти в Петербурге и Вашингтоне

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Дегтярев: звезды КХЛ и НХЛ могут сыграть в Петербурге и Вашингтоне

Матчи между хоккеистами РФ и США могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне

Фото: 5-tv.ru

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Самое сложное в переговорах по играм — выбор дат.

Хоккейные матчи между Россией и США планируют провести в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Матчи действительно возможны. Идут непубличные переговоры», — сказал министр во время выступления в мастерской управления в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями».

По словам Дегтярева, формат ожидаемой игры — символический. Участники — неформальные сборные, составленные из лучших игроков КХЛ и НХЛ.

«Логика здесь будет — две сборные с двумя флагами», — уточнил он.

Самым трудным этапом сейчас остаются согласования: в первую очередь — календарные даты, страховки, финансовая модель и рекламные права. Хотя переговоры и не афишируют, работа идет, подчеркнул Денгтярев.

В середине марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о проведении хоккейного матча между командами КХЛ и НХЛ.

Ранее 5-tv.ru писал, что российскому хоккеисту Александру Овечкину подарили золотую клюшку в честь установления мирового рекорда.

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