Под рукой: названы продукты, содержащие полезную для сердца и сосудов добавку

Этот натуральный антиоксидант помогает справляться со стрессом и улучшает обмен веществ.

Чтобы поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы, россияне часто покупают БАДы, однако гораздо эффективнее включить в рацион продукты, содержащие ресвератрол. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с изданием Газета.ру.

Специалист акцентировала внимание на том, что ресвератол имеет растительное происхождение и очень легло усваивается. Однако из специальных добавок человек может получить лишь 12% от общего содержания.

«Именно поэтому гораздо эффективнее получать его вместе с продуктами питания. Он содержится в изюме, шелковице, какао, бруснике, чернике, арахисе, красной смородине, винограде и других», — рассказала эксперт.

Более того, врач подчеркнула, что пользу от ресвератрола может получить каждый. Он помогает бороться в хроническими заболеваниями, улучшает кровообращение, ускоряет метаболизм и даже может противостоять онкологии.

«Он может иметь противораковые свойства, замедляя рост опухолей и вызывая апоптоз — программируемую клеточную смерть — в раковых клетках», — объяснила диетолог.

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