Под рукой: названы продукты, содержащие полезную для сердца и сосудов добавку

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 21 0

Врач Дианова: полезный для сосудов ресвератрол можно найти в ягодах и орехах

Есть в природе: диетолог назвала продукты с уникальной для сердца добавкой

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Этот натуральный антиоксидант помогает справляться со стрессом и улучшает обмен веществ.

Чтобы поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы, россияне часто покупают БАДы, однако гораздо эффективнее включить в рацион продукты, содержащие ресвератрол. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с изданием Газета.ру.

Специалист акцентировала внимание на том, что ресвератол имеет растительное происхождение и очень легло усваивается. Однако из специальных добавок человек может получить лишь 12% от общего содержания.

«Именно поэтому гораздо эффективнее получать его вместе с продуктами питания. Он содержится в изюме, шелковице, какао, бруснике, чернике, арахисе, красной смородине, винограде и других», — рассказала эксперт.

Более того, врач подчеркнула, что пользу от ресвератрола может получить каждый. Он помогает бороться в хроническими заболеваниями, улучшает кровообращение, ускоряет метаболизм и даже может противостоять онкологии.

«Он может иметь противораковые свойства, замедляя рост опухолей и вызывая апоптоз — программируемую клеточную смерть — в раковых клетках», — объяснила диетолог.

Ранее 5-tv.ru писал, у кого из людей может «разбиться» сердце.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.00
-1.02 96.22
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:55
Под рукой: названы продукты, содержащие полезную для сердца и сосудов добавку
17:41
Дания может расторгнуть оборонное соглашение с США в случае их выхода из НАТО
17:23
Трамп взялся за кино: Голливуд возвращается к традиционным ценностям
17:11
Молдавия запретила Гагаузии назначать прокурора в автономии
16:59
«Мог бы вызвать диссонанс»: адвокат о поведении Буйнова после аварии
16:41
Торговая война продолжается: Китай останавливает поставки редкоземельных минералов

Сейчас читают

Американским компаниям подвезли свежего российского урана
На Землю обрушится шторм: прогноз магнитных бурь на апрель 2025 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп