Путин поручил снизить финансовую нагрузку на семьи за занятия спортом

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Глава государства отметил, что в этой области предстоит значительная работа.

Путин поручил Дегтяреву снизить финансовую нагрузку на семьи за занятие спортом

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Президент России Владимир Путин поручил продолжить поддержку спортивных федераций и снизить финансовую нагрузку на семьи, которые стремятся заниматься спортом. Об этом президент заявил в ходе совещания с правительством, которое прошло 14 апреля.

Путин отметил, что спортивные федерации в России должны оставаться социальными учреждениями, а не частными коммерческими организациями. Он подчеркнул важность выстраивания системы, которая сделает занятия спортом более доступными для граждан, не создавая лишних финансовых барьеров для семей, заинтересованных в физической культуре.

«Нужно продолжить поддержку различных спортивных федераций, оказывать им всяческую помощь, поддерживать их и как министр, и как председатель национального олимпийского комитета», — сказал президент.

Глава Минспорта Михаил Дегтярев сообщил, что в рамках налогового вычета граждане смогут вернуть до 19,5 тысячи рублей, затраченные на занятия спортом. Для этого максимальная сумма годовых расходов на спортивные услуги должна составлять 150 тысяч рублей.

«Здесь так же, как и во всех других отраслях, отчитываться нужно не формально и цифрами, а количеством людей, которые пользуются этой услугой в данном случае», — отметил президент.

Путин добавил, что проблемы с оформлением налоговых вычетов на фитнес-услуги не должны возникать по вине граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как попасть в бесплатную спортивную секцию в Москве.

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Путин поручил снизить финансовую нагрузку на семьи за занятия спортом

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