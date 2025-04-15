Момент убийства мужчины в Ингушетии попал на видео

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 42 0

На кадрах видно, как один из конфликтующих стреляет в оппонента.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Произошедшее накануне убийство мужчины в Ингушетии попало на видео. Соответствующий материал оказался в распоряжении 5-tv.ru.

На кардах с камеры видеонаблюдения отобразилось развитие конфликта между двумя мужчинами. После того, как, вероятно, оппоненты не смогли придти к согласию, фигуранты записи вступили в драку.

Также можно заметить, что идущие по улице люди подключились и попробовали остановить конфликт, однако один из его участников успел переместиться в автомобиль, а после выстелил в другого из пистолета.

В итоге пострадавший оказался на земле, а стрелок с еще одним человеком на пассажирском сидении скрылся с места происшествия на машине без номеров.

Раненый погиб в больнице. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») возбудила прокуратура республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многодетная мать зарубила троих детей топором в Красноярском крае.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.77
-1.23 94.16
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

6:29
ФСБ пресекла крупный канал поставки наркотиков в ДНР
6:10
Работа FPV-дронов в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля для всех знаков зодиака
5:40
Вокруг осколки: обстановка у поврежденного дроном ВСУ дома в Курске
5:12
Момент убийства мужчины в Ингушетии попал на видео
4:48
Один человек погиб и девять пострадали в результате атаки БПЛА на Курск

Сейчас читают

Американским компаниям подвезли свежего российского урана
«Еще тише»: солистка группы «Моя Мишель» о хороших поступках
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
ТОП-5 корыстных в любви знаков зодиака