Момент убийства мужчины в Ингушетии попал на видео

Произошедшее накануне убийство мужчины в Ингушетии попало на видео. Соответствующий материал оказался в распоряжении 5-tv.ru.

На кардах с камеры видеонаблюдения отобразилось развитие конфликта между двумя мужчинами. После того, как, вероятно, оппоненты не смогли придти к согласию, фигуранты записи вступили в драку.

Также можно заметить, что идущие по улице люди подключились и попробовали остановить конфликт, однако один из его участников успел переместиться в автомобиль, а после выстелил в другого из пистолета.

В итоге пострадавший оказался на земле, а стрелок с еще одним человеком на пассажирском сидении скрылся с места происшествия на машине без номеров.

Раненый погиб в больнице. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») возбудила прокуратура республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многодетная мать зарубила троих детей топором в Красноярском крае.