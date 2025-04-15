Работа FPV-дронов в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 57 0

Прямое попадание привело к разрушению блиндажа и ликвидации находящегося внутри личного состава противника.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчет FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» успешно уничтожил укрепленный блиндаж ВСУ в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе проведения воздушной разведки позиций противника, операторами беспилотников был обнаружен замаскированный блиндаж ВСУ, предположительно использовавшийся для укрытия личного состава. Оценив ситуацию, расчет принял решение о нанесении удара с использованием FPV-дрона.

Благодаря профессионализму операторов, FPV-дрон, оснащенный боевой частью, успешно поразил цель. Прямое попадание привело к разрушению блиндажа и ликвидации находящегося внутри личного состава противника.

«Мы прикрывали пехоту, когда она заходила на точку, на свои опорники. А так большинство работаем по блиндажам, работаем также по технике» — рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Рагнар».

42-я гвардейская мотострелковая дивизия группировки войск «Днепр» продолжает активно применять FPV-дроны для выполнения боевых задач, демонстрируя высокую эффективность и профессионализм в зоне проведения СВО.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.77
-1.23 94.16
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

6:29
ФСБ пресекла крупный канал поставки наркотиков в ДНР
6:10
Работа FPV-дронов в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля для всех знаков зодиака
5:40
Вокруг осколки: обстановка у поврежденного дроном ВСУ дома в Курске
5:12
Момент убийства мужчины в Ингушетии попал на видео
4:48
Один человек погиб и девять пострадали в результате атаки БПЛА на Курск

Сейчас читают

Американским компаниям подвезли свежего российского урана
«Еще тише»: солистка группы «Моя Мишель» о хороших поступках
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
ТОП-5 корыстных в любви знаков зодиака

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп