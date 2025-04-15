Больше уважения: как правильно девушке вести себя после секса

Психолог рассказала, что поможет построить здоровые отношения после интима.

Период после секса — это возможность оценить дальнейшее развитие отношений. О том, как лучше повести себя женщине — рассказала психолог Татьяна Гусевой в беседе с изданием Life.ru.

По ее словам, когда прошла буря страсти наступает момент эмоциональной открытости. Девушки могут ощущать потребности в нежности и понимании. Им важно увидеть подтверждение значимости прошедшего от мужчины.

Именно в этот период формируется основа для дальнейшего развития отношений. Стоит ли их рассматривать в долгосрочной перспективе или они носят исключительно временный характер.

Гусева порекомендовала после интима позволить прочувствовать момент, а не приключаться на повседневные дела или на анализ процесса. Лучше насладиться объятиями, прикосновениями, то есть физическими аспектами. Эта часть не менее важна, чем сам секс. Поскольку помогает укрепить связь между партнерами и раскрыться психологически.

Как отмечает эксперт, не стоит бояться инициировать диалог, если есть такая потребность. При этом необходимо вести разговор деликатно, без давления и обвинений. Больше говорить о личных чувствах и мыслях, а не о том, что мужчина должен думать или делать. Каждый имеет право на собственное восприятие ситуации.

Как раз время после интима поможет и понять, как партнер видит дальнейшие отношения. Не надо стесняться задать прямой вопрос. Диалог поможет в будущем избежать разочарований и недопониманий, если людям не по пути. Ведь здоровые отношения строятся на взаимном уважении.

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«Общение помогает укрепить связь, прояснить ожидания и выразить свои эмоции. Не бойтесь говорить о своих мыслях и чувствах, это может помочь вам обоим лучше понять друг друга. Это может быть неформальный обмен мыслями или даже легкий разговор о том, что понравилось, а что нет», — сказала психолог.

Помимо этого, не стоит использовать фразы, например, «Я все делаю сама» или «Никто меня не ценит». Это используют неуверенные в отношениях девушки, примеряющие на себя роль жертвы. Такая позиция разрушительна для самооценки и может оттолкнуть другого человека. Использовать манипуляцию чувством вины не самый лучший подход. Если есть проблемы, то надо их обсуждать и вместе искать решение. Позиция равного партнера вызывает больше уважения.

Психолог посоветовала приготовиться к разным сценариям. Не всегда все развивается идеально. Если мужчина не желает продолжать общение или он видит отношения в другом ключе, то не надо воспринимать его слова как личную трагедию или неудачу. Достойно принять любой исход — признак эмоциональной зрелости. Также если отношения не приносят радости, то лучше завершить их на начальном этапе.

Вместе с тем сексолог подчеркнула, что необходимо прислушаться к ощущениям. Не игнорировать разочарование или дискомфорт. Зачастую подсознание способно уловить малейшие нюансы, которые разум пытается рационализировать или оправдать. При принятии решения об отношениях, в первую очередь девушка должна учитывать собственный комфорт и ощущения. Поэтому если связь с партнером приносит больше отрицательные эмоции, то лучше всего отпустить и не цепляться.

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