Женщина заперла трех сыновей в неотапливаемой бане на две недели под Петербургом
В Ленобласти трех голодных детей нашли в запертой бане
Фото, видео: 5-tv.ru
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Возбуждено уголовное дело об истязании детей.
В Ленинградской области полиция задержала женщину, которая морила голодом своих детей. Три брата, младшему из которых семь лет, около двух недель жили взаперти в холодной бане.
Туда их после ссоры выселила собственная мать. В полицию обратились соседи. Они рассказали, что дети ходили в рваной одежде, не посещали школу и регулярно просили еду.
Сейчас их доставили в больницу. Известно, что горе-матери 41 год, следователи настаивают на ее аресте. Решение в ближайшее время вынесет суд.
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