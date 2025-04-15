Опасная «подзарядка»: какой вред здоровью приносят энергетические напитки

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Врач Умнов: энергетики в сочетании с алкоголем приводят к гипертоническому кризу

Опасная «подзарядка»: какой вред здоровью приносят энергетические напитки

Фото: 5-tv.ru

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Энергетики в сочетании с алкоголем могут привести к гипертоническому кризу. Об этом изданию Lenta.ru рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам специалиста, энергетик сам по себе — вредный напиток, однако сочетание с алкоголем наиболее опасно. Такой коктейль может стать причиной гипертонического криза.

Кроме того, употребление энергетических напитков приводит к поражению нервной системы. Последствия выражаются в бессоннице или, наоборот, сонливости, повышенной раздражительности и нарушение биоритма, предупреждает медик.

Сразу после того, как данный продукт попадает в организм, он из-за кофеина в составе вызывает всплеск бодрости, но после, напротив, наступает истощение сил, уверен Умнов.

«Сахара энергетиков провоцируют повышение уровня глюкозы крови и скачкам давления. Также постоянное питье энергетиков приводит к водно-элетролитным расстройствам и нарушению диуреза», — объяснил эксперт.

Частый прием энергетиков, заявляет врач, может привести также к болезням желудочно-кишечного тракта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие лучшие перекусы для восполнения энергии.

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