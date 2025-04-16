«Будем вызывать полицию»: в квартиру сына Булановой пытались проникнуть
В квартиру сына Булановой Никиты пытался пробраться поклонник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Величкин
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Фанат написал заявление на юного музыканта.
Сын певицы Татьяны Булановой Никита рассказал о недавнем инциденте с поклонником, который нарушил покой молодого человека, ночью, стучась в дверь его квартиры. Об этом писали 7Дней.ru.
По словам юноши, неадекватный фанат наведался к нему на дом несколько дней назад. Он требовал от чада исполнительницы совместное фото, однако делал это находясь в подъезде дома, где проживает молодой человек.
Навязчивый обожатель пояснил, что поддерживает 18-летнего Никиту в его начинаниях как рэп-артиста. При этом владелец квартиры пытался прогнать поклонника, но тот добровольно не ушел, поэтому завязалась потасовка.
«Сейчас будем вызывать полицию, скорее всего, разбираться», — сказал Никита, находясь на месте событий.
Позднее начинающий певец поделился, что его неприятно удивило наглое поведение незваного гостя.
«Не спал с утра, он написал на меня заявление за „избиение“. Я вообще не знаю, кто этот чувак и откуда у него мой адрес, если что», — прокомментировал случившееся потерпевший.
Мать юного музыканта не так давно начала восхищаться его творчеством, как и в принципе, узнала о его наличии. Татьяна Буланова подчеркивала, что о начинания Никиты ей рассказали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что сына Булановой засняли в компании его скрытной сестры.
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