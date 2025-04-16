Официальные продажи алкоголя в России сократились почти на 15%

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Особенно снизился спрос на коньяк, водку и вино.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Количество алкоголя, продаваемого в нашей стране, снижается практически каждый месяц.

Появились данные за первый квартал 2025 года и по сравнению с прошлым, через торговые сети, магазины и бары россияне купили: водки на 7,2% меньше, вина — на 4,5%. А больше всего потерял в спросе коньяк — его купили почти на 13% меньше. В целом же за первые три месяца 2025 года снижение продаж почти на 15%.

И тут главное не путать, это именно уменьшение официальных продаж, а не снижение потребления. Ведь самогон и прочий домашний алкоголь учету не подлежит.

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