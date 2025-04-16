Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на филиппинском острове Минданао

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Очаг находился в 107 километрах от города Коронадал.

Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло на Филиппинах

Фото: 5-tv.ru

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На Филиппинах, остров Минданао, произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов, о чем в среду, 16 апреля, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Сейсмособытие зафиксировано на глубине 31 километра.

Как сообщается на сайте сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 107 километрах к юго-западу от города Коронадал. Это происшествие произошло на фоне повышенной сейсмической активности на Филиппинах, включая недавнее землетрясение магнитудой 6,5 баллов у побережья Тонга, которое произошло в воскресенье, 13 апреля.

К тому же ситуация усугубляется активизацией вулкана Канлаон, который недавно выбросил столб дыма и пепла высотой до четырех километров. Сейсмологи предупреждают о возможных повторных извержениях и рекомендуют избегать близости к вулкану. В связи с этим местные школы временно закрывались для обеспечения безопасности жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный.

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