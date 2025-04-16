Вице-президент компании Lego погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 60 0

Мужчина дружил с нынешним королем Дании Фредериком Х.

В Швейцарии владелец компании Lego погиб на горнолыжном курорте

Фото: www.globallookpress.com/MAGO/Anton Geisser

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Вице-президент компании Lego Kirkbi Майкл Хэлби разбился при спуске с крутого склона Коль-де-Шассуре в кантоне Вале в Швейцарии. Об этом во вторник, 15 апреля, стало известно из сообщения британского издания The Mirror.

По информации источника, Хэлби ехал по склону на большой скорости. По предварительной информации, он мог потерять равновесие и начать падать со спуска.

После происшествия предпринимателя на вертолете доставили в медучреждение. Однако спасти мужчину не удалось, от полученных травм он скончался. Уточняется, что причина смерти управленца — внутреннее кровотечение. Погибшему было 64 года.

Хэлби дружил с нынешним королем Дании Фредериком Х, когда тот еще был принцем. К тому же он был избран членом совета директоров Kirkbi, владеющей контрольным пакетом акций группы корпораций Lego, в 2020 году. А двумя годами позже стал вице-председателем компании. На протяжении 35 лет Хэлби оставался почетным партнером консалтинговой организации McKinsey в Дании.

Соболезнования об утрате выразила королева Дании Мэри, которой погибший оказывал содействие в функционировании благотворительного фонда, а также ее муж Фредерик X.

Ранее, писал 5-tv.ru, умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса.

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