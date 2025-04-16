Неуместный крик отчаяния: художник о мотивах фанатов Техника, заклеивших стену Цоя в Петербуре

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 27 0

Художник Лукьянов: немеющие выражать боль фанаты Техника портят стены Цоя

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ионова; 5-tv.ru

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Всего поклонники рэпера совершили два акта вандализма.

Заклеенное граффити рок-музыканта Виктора Цоя в Санкт-Петербурге — крик души фанатов рэпера Паши Техника (Павел Ивлев — настоящее имя. — Прим. ред.). Это предположил в беседе с 5-tv.ru художник, участвующий в создании стены Цоя в городе на Неве — Олег Лукьянов.

Художник сравнил фанатов рэпера, так своеобразно выражающих свою любовь к нему, с маленьким ребенком, который плачет из-за того, что он не понят. Таким образом и фанаты Техника неумело заявляют о своей боли.

«Это крик фанатов, чтобы их услышали. И они требуют такого же отношения к ним, как и к фанатам Цоя. Чтобы признали, что у них тоже есть любовь к творчеству Паши Техника, и чтобы эту любовь не умоляли. Это крик отчаяния, крик души и отчасти способ привлечь внимание», — рассуждал Лукьянов.

Художник считает, что доносить свои чувства до общества таким образом неуместно, тем более что Техник сам с большим уважением относился к творчеству легенды рока. Был, можно сказать, его поклонником.

«Я считаю историю вот с таким проявлением чувств фанатов, наверное, не совсем уместной. Наверняка есть места, которые можно было бы увековечить и сделать такую же историю, как со стеной Цоя. Ну, пускай будет стена Паши Техника», — выразил свою позицию художник.

Это не первый раз, когда фанаты Техника совершают акты вандализма. Ранее в Москве на Арбате поклонники Павла закрасили стену Цоя граффити с псевдонимом Ивлева и его портретом сомнительного качества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге фанаты Техника заклеили граффити с изображением Цоя.

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