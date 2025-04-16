Мэр Вашингтона официально утвердила День Александра Овечкина в столице Штатов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 27 0

Легендарный российский хоккеист стал самым лучшим снайпером в мире после установления нового рекорда в виде 895 голов.

Мэр Вашингтона официально утвердила День Александра Овечкина в столице Штатов

Фото: Adam Hunger/ТАСС

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В Вашингтоне 11 апреля официально стал Днем Александра Овечкина после соответствующего указа мэра американской столицы Мюриэл Боузер. Об этом официально объявила как градоначальница, так и пресс-служба команды «Вашингтон Кэпиталз» в своих аккаунтах в социальной сети Х.

«‎Мы объединяемся как вашингтонцы, как хоккейные болельщики, как поклонники „Великой восьмерки“, чтобы поздравить Ови с невероятным достижением и поблагодарить его за выступления за „‎Вашингтон“ на протяжении всей карьеры в НХЛ‎»‎, — подписала свой пост Боузер.

Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки — 894 шайб. Свою 895-ю шайбу он забросил 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Превзойти Гретцки никто не мог четверть века. При этом канадский форвард следил за тем, как к нему подбирается российский спортсмен, и поддерживал его, желал Овечкину не повторить, а побить его «вечный рекорд».

На данный момент у Овечкина 896 шайб в регулярных чемпионатах. И останавливаться он, однозначно, не планирует.

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