В Калужской области мать швырнула младенца в стену в ходе ссоры с сожителем

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 110 0

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В Калужской области мать бросила младенца об стену в ходе ссоры с сожителем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В городе Малоярославец Калужской области 23-летняя девушка ударила своего четырехмесячного сына об стену в ходе ссоры со своим 54-летним сожителем. Об этом сообщает следственный отдел по Малоярославецкому району регионального СУ СК РФ.

По факту произошедшего в отношении матери было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Согласно данным следствия, вечером 13 апреля между девушкой и ее сожителем произошла ссора. В ходе перепалки мать бросила своего четырехмесячного ребенка о мебельную стенку, после чего младенец упал на пол.

Малыша срочно госпитализировали в Калужскую детскую областную больницу, где ему поставили диагноз: «перелом свода черепа».

Мать ребенка задержана полицией. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились подробности расправы двух девушек над отцом в Москве. Соседка семьи подтверждает слова сестер о попытках защитить свои жизни.

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