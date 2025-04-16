В Калужской области мать швырнула младенца в стену в ходе ссоры с сожителем

В городе Малоярославец Калужской области 23-летняя девушка ударила своего четырехмесячного сына об стену в ходе ссоры со своим 54-летним сожителем. Об этом сообщает следственный отдел по Малоярославецкому району регионального СУ СК РФ.

По факту произошедшего в отношении матери было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Согласно данным следствия, вечером 13 апреля между девушкой и ее сожителем произошла ссора. В ходе перепалки мать бросила своего четырехмесячного ребенка о мебельную стенку, после чего младенец упал на пол.

Малыша срочно госпитализировали в Калужскую детскую областную больницу, где ему поставили диагноз: «перелом свода черепа».

Мать ребенка задержана полицией. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

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