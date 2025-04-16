Успеть до апокалипсиса: Маск хочет создать легион из нового поколения людей

У самого предпринимателя — 14 детей.

Предприниматель и руководитель департамента эффективности и старший советник президента США Дональда Трампа Илон Маск хочет создать легион до того, как наступит апокалипсис. Об этом изданию The Wall Street Journal (WSJ) сообщила писательница и мать 14-го ребенка бизнесмена Эшли Сент-Клэр.

«Чтобы достичь уровня легиона до наступления апокалипсиса, нам нужно будет использовать суррогатных матерей», — процитировала Маска Сент-Клэр.

В СМИ уточняют, что предприниматель уверен в реальности угрозы человеческой цивилизации из-за сокращения численности населения. Поэтому советник Трампа хочет подарить жизнь как можно большему количеству людей, наделенных высоким интеллектом.

У предпринимателя 14 подтвержденных детей. Многие склоняются к тому, что данная информация не точна и наследников у самого богатого человека в мире намного больше. Матери у сыновей и дочерей бизнесмена разные.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сможет ли Илон Маск колонизировать красную планету за 20 лет. Он обещает создать самодостаточное поселение численностью примерно в 1 миллион человек.