Успеть до апокалипсиса: Маск хочет создать легион из нового поколения людей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 18 0

WSJ: Илон Маск хочет создать легион для спасения цивилизации

Успеть до апокалипсиса: Маск хочет создать легион из нового поколения людей

Фото: www.globallookpress.com/Will Oliver - Pool via CNP

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У самого предпринимателя — 14 детей.

Предприниматель и руководитель департамента эффективности и старший советник президента США Дональда Трампа Илон Маск хочет создать легион до того, как наступит апокалипсис. Об этом изданию The Wall Street Journal (WSJ) сообщила писательница и мать 14-го ребенка бизнесмена Эшли Сент-Клэр.

«Чтобы достичь уровня легиона до наступления апокалипсиса, нам нужно будет использовать суррогатных матерей», — процитировала Маска Сент-Клэр.

В СМИ уточняют, что предприниматель уверен в реальности угрозы человеческой цивилизации из-за сокращения численности населения. Поэтому советник Трампа хочет подарить жизнь как можно большему количеству людей, наделенных высоким интеллектом.

У предпринимателя 14 подтвержденных детей. Многие склоняются к тому, что данная информация не точна и наследников у самого богатого человека в мире намного больше. Матери у сыновей и дочерей бизнесмена разные.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сможет ли Илон Маск колонизировать красную планету за 20 лет. Он обещает создать самодостаточное поселение численностью примерно в 1 миллион человек.

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