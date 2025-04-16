Демократы готовы сражаться: чиновник из Калифорнии хочет подать в суд на Трампа

Губернатор штата высказался против введенных американским президентом массовых пошлин.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом намерен подать в суд на президента США, заявила газета Financial Times. Так он надеется добиться отмены массовых пошлин, которые ввел американский лидер Дональд Трамп.

Губернатор представляет партию демократов, оппозиционную действующему президенту. Он считает, что принятые меры могут нанести ущерб бюджету граждан, так как введенные пошлины способны привести к повышению цен и сокращению рабочих мест в США.

«Незаконные тарифы президента Трампа сеют хаос в семьях, бизнесе и экономике Калифорнии, повышая цены и угрожая рабочим местам», — заявил политик.

Также Ньюсом сообщил, что созвал «чрезвычайную спецсессию», чтобы отстаивать гражданские права калифорнийцев, в том числе по вопросам «репродуктивного выбора» и климатической повестки:

«Калифорния готова сражаться <…> чтобы укрепить наши правовые ресурсы и защитить наш штат от любых незаконных действий новой администрации Трампа», — подчеркнул губернатор.

Как сообщило калифорнийское некоммерческое издание CalMatters, во время предыдущего президентского срока Трампа Калифорния подала на него в общей сложности 123 иска.

Конфликтными темами стали вопросы о запрете абортов, об экологии и иммиграции, а также закон о доступном здравоохранении. Сообщается, что Калифорния готовит новые иски, так как ее интересы не совпадают с заявленными политическими целями президента.

Стоит отметить, что принятие Трампом массовых сборов вызвало раскол в Белом доме. Кто-то считает, что налоги введены президентом для заключения выгодной сделки с Китаем, а кто-то расценивает это как желание Трампа добиться независимости страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС готовит ответный пакет мер на решение США увеличить пошлины.